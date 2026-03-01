Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #29 din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 2 grade Celsius.

George Pușcaș a intrat pe teren și a mers la galeria lui Dinamo. Gestul făcut

La meci a fost prezent și George Pușcaș, ultima achiziție a dinamoviștilor din perioada de mercato din iarnă. Fostul internațional român a pătruns pe teren și a mers către galeria ”câinilor”, apoi a scandat alături de fani împotriva marii rivale.