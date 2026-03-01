FOTO George Pușcaș a intrat pe teren și a mers la galeria lui Dinamo. Gestul făcut

George Pușcaș a intrat pe teren și a mers la galeria lui Dinamo. Gestul făcut Superliga
Dinamo - FC Argeș, LIVE TEXT - AICI.

George Puscas Superliga Dinamo
Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #29 din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 2 grade Celsius.

George Pușcaș a intrat pe teren și a mers la galeria lui Dinamo. Gestul făcut

La meci a fost prezent și George Pușcaș, ultima achiziție a dinamoviștilor din perioada de mercato din iarnă. Fostul internațional român a pătruns pe teren și a mers către galeria ”câinilor”, apoi a scandat alături de fani împotriva marii rivale.

Foto: Corespondenți Pro TV

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan. 

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.

