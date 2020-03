PANICA! PANICA! PANICA! Urmeaza un TRANSFER DE URGENTA la FCSB? Ce decizie de ultima ora poate sa ia Becali dupa anuntul SOC al lui Balgradean

FCSB ar putea fi nevoita sa faca o mutare de urgenta dupa anuntul ca Balgradean a semnat pe ascuns cu CFR.

Cristian Balgradean i-a dat o lovitura uriasa lui Gigi Becali si s-a transferat la marea rivala de la Cluj. Aflat in ultimele 6 luni de contract, portarul a avut posibilitatea sa plece in iarna in Cipru, in schimbul sumei de 100.000 de euro si pe un salariu de 20.000 de euro, dar n-a fost lasat sa se transfere.

Situatia la FCSB este critica, deoarece patronul ros-albastrilor s-a infuriat la aflarea vestilor legate de Balgradean si a anuntat ca portarul nu va mai face parte din planurile lui Vintila.

Inlocuitorul natural al lui Balgradean ar fi Andrei Vlad, insa titularul din poarta nationalei U21 nu a confirmat pana acum si a clacat de fiecare data cand s-a aflat sub presiune. Nici al 3-lea goalkeeper al clubului, Toma Niga, nu e pe placul stelistilor, astfel ca FCSB ar putea apela la o solutie de urgenta: transferul unui alt portar.

Ros-albastrii pot aduce un portar nou, liber de contract, care trebuie sa indeplineasca insa o conditie: sa fi ramas liber de contract inaintea inchiderii perioadei de transferuri.

Florin Nita, pe care fanii il asteapta inapoi dupa ce a fost trecut pe banca de Sparta Praga, poate veni abia la vara. Gigi Becali a declarat in direct ca singura echipa din Romania la care Nita vrea sa mearga este FCSB, lasand de inteles ca a discutat cu goalkeeperul.

