Dzițac a intrat direct în turul secund, cu o victorie în fața kazahului Anuar Jumagheldin, dar a pierdut în optimi în fața indianului Arun Kumar.

Tot la cat. 73 kg, Lucian Borș Dumitrescu a fost întrecut în runda inaugurală de tadjicul Ahmadzod Masudi.

La cat. 81 kg, Adrian Șulcă a fost învins în turul secund de azerul Omar Rajabli, care ulterior a câștigat medalia de aur.

România participă la competiție cu 8 judoka, iar duminică vor evolua Alex Creț, Vlad Vișan (ambii la cat. 90 kg), Alexandru Sibișan, Rareș Arsenie (ambii la cat. 100 kg).

La turneu s-au înscris 370 de judoka din 39 de țări, 209 la masculin și 161 la feminin.

AGERPRES