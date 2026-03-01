Dzițac a intrat direct în turul secund, cu o victorie în fața kazahului Anuar Jumagheldin, dar a pierdut în optimi în fața indianului Arun Kumar.
Tot la cat. 73 kg, Lucian Borș Dumitrescu a fost întrecut în runda inaugurală de tadjicul Ahmadzod Masudi.
La cat. 81 kg, Adrian Șulcă a fost învins în turul secund de azerul Omar Rajabli, care ulterior a câștigat medalia de aur.
România participă la competiție cu 8 judoka, iar duminică vor evolua Alex Creț, Vlad Vișan (ambii la cat. 90 kg), Alexandru Sibișan, Rareș Arsenie (ambii la cat. 100 kg).
La turneu s-au înscris 370 de judoka din 39 de țări, 209 la masculin și 161 la feminin.
AGERPRES