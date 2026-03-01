"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0

Federico Dimarco, în minutul 31, cu o execuție splendidă din interiorul careului, și Hakan Calhanoglu, în minutul 70, din penalty, au fost autorii golurilor prin care Inter a învins Genoa și s-a distanțat la 13 puncte de a doua clasată AC Milan.

Daniele De Rossi: "Chivu duce Inter spre un titlu meritat. Nu mă așteptam, până de curând antrena la juniori"

După meci, Cristi Chivu a cules laude și din partea antrenorului de la Genoa, Daniele De Rossi, care i-a fost coleg la AS Roma. Italianul a recunoscut că nu se aștepta la un astfel de parcurs al românului în antrenorat.

"E mereu dificil când înfrunți Inter, iar Chivu face o treabă incredibilă. Am încercat să îi stric petrecerea în această seară, însă a moștenit o echipă foarte puternică, iar acum o conduce spre un titlu meritat.

Nu mă așteptam la asta. Până de curând, Chivu antrena la echipele de juniori, iar eu eram colaborator la naționala Italiei.

E greu să fii mulțumit când pierzi, dar au fost și lucruri pozitive pe care le-am văzut. Inter a fost mult mai puternică în ofensivă decât noi și le-am dat un penalty într-un moment în care arătam cel mai bine. Trebuie să faci un joc perfect ca să obții puncte pe terenul lui Inter. E un motiv pentru care ei reușesc să câștige toate meciurile", a spus Daniele De Rossi, la DAZN, citat de TMW.