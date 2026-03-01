"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0

"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0 Serie A
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins Genoa, scor 2-0, în runda a 27-a din Serie A.

Federico Dimarco, în minutul 31, cu o execuție splendidă din interiorul careului, și Hakan Calhanoglu, în minutul 70, din penalty, au fost autorii golurilor prin care Inter a învins Genoa și s-a distanțat la 13 puncte de a doua clasată AC Milan.

Daniele De Rossi: "Chivu duce Inter spre un titlu meritat. Nu mă așteptam, până de curând antrena la juniori"

După meci, Cristi Chivu a cules laude și din partea antrenorului de la Genoa, Daniele De Rossi, care i-a fost coleg la AS Roma. Italianul a recunoscut că nu se aștepta la un astfel de parcurs al românului în antrenorat.

"E mereu dificil când înfrunți Inter, iar Chivu face o treabă incredibilă. Am încercat să îi stric petrecerea în această seară, însă a moștenit o echipă foarte puternică, iar acum o conduce spre un titlu meritat.

Nu mă așteptam la asta. Până de curând, Chivu antrena la echipele de juniori, iar eu eram colaborator la naționala Italiei.

E greu să fii mulțumit când pierzi, dar au fost și lucruri pozitive pe care le-am văzut. Inter a fost mult mai puternică în ofensivă decât noi și le-am dat un penalty într-un moment în care arătam cel mai bine. Trebuie să faci un joc perfect ca să obții puncte pe terenul lui Inter. E un motiv pentru care ei reușesc să câștige toate meciurile", a spus Daniele De Rossi, la DAZN, citat de TMW.

Como - Inter, în semifinalele Cupei Italiei, marți, pe VOYO

La interviurile după meciul cu Genoa, Cristi Chivu a insistat că lupta la titlu nu este încheiată și că întreaga se concentrare se îndreaptă către partida lui Inter cu Como, din Cupa Italiei.

Duelul dintre Como și Inter, contând pentru semifinalele Cupei Italiei, se joacă marți, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

