Balgradean, INTERZIS LA FCSB! Vlad a revenit in poarta dupa ce Becali a anuntat ca-l da afara pentru TRADARE

Vlad revine in poarta FCSB-ului.

In meciul din aceasta seara din Cupa Romaniei impotriva celor de la Hermannstadt, poarta ros-alastrilor va fi aparata de Andrei Vlad. Decizia vine in urma faptului ca titularul de drept in poarta vicecampioana Romaniei, Cristi Balgradean, a semnat cu CFR Cluj, iar Gigi Becali a declarat ca acesta nu va mai avea acces nici in baza de pregatire a ros-albastrilor.



"Simteam ca e ceva necurat. A incalcat regulamentul si legea. Cand am vorbit cu Balgradean noi l-am inregistrat. Avem inregistrarea, avem tot ce am vorbit cu el. Nici nu mai are ce cauta, nici la baza de pregatire. Du-te la echipa ta, daca ti-a dat 100 de mii la semnatura si 20 de mii pe luna. Iti dai seama, ii dai 100 de mii la semnatura si de la 10 mii cat avea salariu, la 20 de mii, de ce tii totul secret?", a declarat Gigi Becali la Digi.

Echipa de start a ros-albastrilor pentru partida cu Hermannstadt din aceasta seara de la ora 20:00:

Vlad - Cretu, Miron, Filip, Pantiru - Ovidiu Popescu, Morutan, Darius Olaru - Popa, Petre, Tanase

Rezerve: Niga - Coman, Momcilovic, Vina, Oaida, Perianu, Man