Becali a fost DISPERAT sa-l ia, apoi s-a razgandit cand putea sa-l ia la oferta de black friday! Noul Chiriches, disparut in Slovenia! Cine e Alex Cretu, jucatorul-surpriza convocat de Radoi

Alaturi de numele obisnuite cu lotul Romaniei, Radoi a inclus si cateva optiuni-surpriza. De departe, cea mai mare e Alex Cretu (28 de ani) de la Maribor (Slovenia).

Jucatorul si-a inceput cariera in fotbalul profesionist la Poli Iasi, in anul 2011, si putea ajunge la FCSB. Gigi Becali a fost interesat de jucatorul pe care il vedea ca fiind "noul Chiriches" si pe care il voia la echipa ca inlocuitor al fundasului plecat la Tottenham in anul 2013 pentu 8.5 milioane de euro.

Una dintre calitatile pe care Gigi Becali le aprecia cel mai mult la Cretu era modul in care iesea cu mingea din aparare, exact cum facea si Chiriches, dar si faptul ca putea juca pe doua posturi: fundas central si mijlocas defensiv.

Patronul FCSB s-a razgandit in momentul in care Poli Iasi a cerut suma de 200.000 de euro pe el, suma pe care Becali nu era dispus sa o scoata din buzunar. Ulterior, fundasul s-a transferat in 2017 in Slovenia, la Olimpija, unde a jucat pana in 2018, cand s-a transferat la Maribor. Aici a reusit sa castige si campionatul in sezonul 2018/2019.

In acest campionat, Alex Cretu a jucat 16 meciuri in tricoul lui Maribor si a oferit doua pase de gol. Cota mijlocasului defensiv se ridica la 450.000 de euro, conform Transfermarkt.

Tweet Gigi Becali Maribor Alex Cretu Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!