Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez cu miză uriașă

Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez cu miză uriașă Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal primește vizita lui Chelsea, de la 18:30, în runda cu numărul 28 din Premier League. Partida de pe Emirates va fi transmisă în direct de VOYO.

TAGS:
ArsenalChelsea
Din articol

Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30

După pașii greșiți făcuți în meciurile cu Brentford și Wolves, Arsenal a pierdut avansul consistent din fruntea clasamentului, iar Manchester City s-a apropiat la doar două puncte de formația pregătită de Mikel Arteta.

O victorie pare astfel obligatorie pentru Arsenal, care va avea un meci în plus față de Manchester City la finalul acestei runde.

"Tunarii" nu vor avea însă o misiune simplă, chiar dacă Chelsea nu traversează o formă grozavă, iar în ultimele două runde a obținut doar remize, 2-2 cu Leeds și 1-1 cu Burnley. Formația lui Liam Rosenior, acum pe locul 6, încearcă să revină pe o poziție de Champions League.

Arsenal speră la un nou meci mare din partea lui Eberechi Eze, decarul lui Mikel Arteta care a avut o nouă prestație grozavă în derby-ul cu Tottenham, runda trecută, scor 4-1.

Echipele probabile:

  • Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Gyokeres
  • Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto - Caicedo, Santos - Palmer, Fernandez, Neto - Joao Pedro
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
ULTIMELE STIRI
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Olympique Marseille - Olympique Lyon, derby exploziv în Ligue 1! Toate meciurile zilei sunt pe VOYO
Olympique Marseille - Olympique Lyon, derby exploziv în Ligue 1! Toate meciurile zilei sunt pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0

"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

Inter - Genoa 2-0! Trupa lui Cristi Chivu obține o victorie importantă înaintea derby-ului cu AC Milan

Inter - Genoa 2-0! Trupa lui Cristi Chivu obține o victorie importantă înaintea derby-ului cu AC Milan

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”



Recomandarile redactiei
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Chindia Târgoviște - FC Bihor, GOOOOOL decisiv la debut al atacantului împrumutat de la FCSB! E nebunie pentru play-off
Chindia Târgoviște - FC Bihor, GOOOOOL decisiv la debut al atacantului împrumutat de la FCSB! E nebunie pentru play-off
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!