Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez cu miză uriașă

După pașii greșiți făcuți în meciurile cu Brentford și Wolves, Arsenal a pierdut avansul consistent din fruntea clasamentului, iar Manchester City s-a apropiat la doar două puncte de formația pregătită de Mikel Arteta.

O victorie pare astfel obligatorie pentru Arsenal, care va avea un meci în plus față de Manchester City la finalul acestei runde.

"Tunarii" nu vor avea însă o misiune simplă, chiar dacă Chelsea nu traversează o formă grozavă, iar în ultimele două runde a obținut doar remize, 2-2 cu Leeds și 1-1 cu Burnley. Formația lui Liam Rosenior, acum pe locul 6, încearcă să revină pe o poziție de Champions League.

Arsenal speră la un nou meci mare din partea lui Eberechi Eze, decarul lui Mikel Arteta care a avut o nouă prestație grozavă în derby-ul cu Tottenham, runda trecută, scor 4-1.

Echipele probabile: