Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez cu miză uriașă
Arsenal primește vizita lui Chelsea, de la 18:30, în runda cu numărul 28 din Premier League. Partida de pe Emirates va fi transmisă în direct de VOYO.
După pașii greșiți făcuți în meciurile cu Brentford și Wolves, Arsenal a pierdut avansul consistent din fruntea clasamentului, iar Manchester City s-a apropiat la doar două puncte de formația pregătită de Mikel Arteta.
O victorie pare astfel obligatorie pentru Arsenal, care va avea un meci în plus față de Manchester City la finalul acestei runde.
"Tunarii" nu vor avea însă o misiune simplă, chiar dacă Chelsea nu traversează o formă grozavă, iar în ultimele două runde a obținut doar remize, 2-2 cu Leeds și 1-1 cu Burnley. Formația lui Liam Rosenior, acum pe locul 6, încearcă să revină pe o poziție de Champions League.
Arsenal speră la un nou meci mare din partea lui Eberechi Eze, decarul lui Mikel Arteta care a avut o nouă prestație grozavă în derby-ul cu Tottenham, runda trecută, scor 4-1.
Echipele probabile:
- Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Gyokeres
- Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto - Caicedo, Santos - Palmer, Fernandez, Neto - Joao Pedro
