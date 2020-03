Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Becali! "L-am inregistrat! Stati linistiti, ca avem tot ce ne-a zis!" Becali l-a sunat, apoi a apasat RECORD: ce i-a spus Balgradean

Razboiul FCSB - CFR Cluj nu se da doar pe teren.

Becali s-a enervat rau dupa ce campioana i l-a furat pe Balgradean. Portarul va ajunge in vara la Cluj pentru a-i lua locul lui Arlauskis. Lituanianul va fi lasat sa plece.

Lui Becali nu i-a venit sa creada cand a auzit de tradarea titularului sau din poarta. Dupa ce a fost anuntat de MM Stoica de plecarea lui Balgradean, Becali a pus mana pe telefon si i-a cerut explicatii goalkeeperului. A inregistrat convorbirea, pentru a fi sigur ca are dovezi in lupta pe care vrea s-o duca impotriva CFR-ului la comisii.



"Stati linistiti ca am inregistrat tot ce ne-a zis, cum a semnat, ce a semnat. Asta ca sa nu poata CFR sa vina pe urma sa spuna ca nu are nimic semnat sau mai stiu eu ce", a spus Becali la Digisport.

Patronul FCSB e sigur ca Balgradean a fost sfatuit de CFR sa nu le spuna nimic actualilor sai sefi: "L-am intrebat de ce n-a zis nimic. Mi-a spus ca i-a fost rusine... De ce n-a anuntat? Mi-a zis ca nu el trebuia sa anunte, ca CFR-ul trebuia. Deci e clar ca a fost sfatuit, ca stia regulamentele, stia exact ce se intampla in astfel de cazuri".

Tweet Gigi Becali Cristian Balgradean