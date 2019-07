Decizie SOC la FCSB: "El e noul portar titular al echipei!" Balgradean trece pe banca

FCSB isi schimba portarul in noul sezon.

Andrei Vlad este noul titular din poarta FCSB. Helmuth Duckadam anunta ca tanarul goalkeeper va primi o noua sansa, dupa ce anul trecut a fost trimis pe banca in urma gafelor repetate. Cristi Balgradran ar urma sa treaca pe banca, iar Vlad il va ajuta pe Bogdan Andone si cu regula U21. Din noul sezn, cluburile din Liga 1 sunt obligata sa aiba doi jucatori U21 pe teren.



Duckadam: Andrei Vlad are timp sa-si intre in mana!

"Am inteles ca se doreste ca Andrei Vlad sa joace, asta te ajuta si cu cei doi jucatori sub 21 de ani. Sigur, are un handicap ca n-a jucat de mult. Dar avem avantajul jocurilor abordabile cu Orhei si cu cea din Macedonia, poate sa joace meci de meci, dupa 5-6 meciuri poate sa-si intre in mana pentru ca este un portar talentat. Ii lipsesc jocurile, ceea ce poate sa faca acum la inceputul campionatului", a spus Helmuth Duckadam la PROX.

Andrei Vlad a fost in locul Romaniei U21 la EURO, insa n-a jucat niciun minut. Duckadam spera ca Bogdan Andone sa invete de la Mirel Radoi, iar FCSB sa practice un fotbal ofensiv in acest sezon.

"Habar nu am daca Bogdan Andone e un antrenor ofensiv. Nu il cunosc, prea putin. As vrea ca Bogdan Andone sa fie un antrenor bun pentru FCSB. Eu vreau sa vad ce am vazut in sfarsit la echipa nationala, sa joace bine in aparare, sa fie ofensiva, sa puna problema. Nu e putin sa dai 10 goluri in 4 meciuri, mi-a placut jocul, mi-a placut strategia lui Radoi, sper ca si cluburile sa invete si sa practicam un fotbal de calitate, in primul rand pentru suporteri. Am fost prea crispati pana acum, prea jucam la rezultate.. Cred ca daca vom juca un fotbal de calitate vor veni si rezultatele pe care le asteptam", a mai spus Duckadam.

FCSB intalneste Milsami Orhei in primul tur preliminar Europa League pe 11 si 18 iulie.