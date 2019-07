LOVITURA pentru FCSB! "Nu stiu daca mai poate reveni!" Verdict dur pentru unul dintre cei mai asteptati jucatori la lot

Duckadam il contrazice pe Becali.

Dupa plecarea lui Benzar si Morais, Becali spune ca nu isi face probleme si ca are dubluri pe posturile respective. Cu acest lucru nu este insa de acord si Helmuth Duckadam, care il contrazice pe Becali.

"Am vazut ca au plecat ambii fundasi laterali, Benzar si Morais. Probabil ca exista deja o strategie la club, pentru aducerea lui Stefan, pentru ca nu stiu in ce stadiu sunt cei doi, atat Stan, cat si Momcilovic. In privinta lui Marko, chiar nu stiu daca mai poate reveni, mai ales ca in august face un an de cand n-a mai jucat. Foarte lunga accidentarea.

Prin revenirea celor trei, Nedelcu, Coman si Man, care stiu unde joaca si despre care se stie ce pot, echipa va fi in efectiv complet. Nu este un bai ca ei n-au fost in cantonament", a spus Duckadam la DigiSport.

Duckadam: "Vlad nu poate sa apere"



Eroul de la Sevilla nu este de acord cu faptul ca Vlad ar putea fi folosit titular si considera ca ar trebui sa apere mai intai in meciurile din Europa League cu echipele din Moldova sau Macedonia, sau cu echipe din partea a doua campionatului

"Va fi greu pentru Vlad sa apere, pentru ca nu are meciuri! Va fi greu pentru el, din cauza faptului ca n-a jucat deloc. Eu sunt de acord sa joace si e bine sa joace, dar trebuie sa-i dai jocuri si incredere. Poate ca acest parcurs de inceput, cu echipe din partea a doua a campionatului si cu echipe din Moldova sau Macedonia, in Europa, il va ajuta", a mai spus Duckadam.

Gigi Becali: "Vlad o sa apere"



FCSB va schimba portarul in noul sezon. Cristi Balgradean (31 de ani) va fi inlocuit de Andrei Vlad (20 de ani), anunta chiar patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali.

Becali vrea sa faca profit de pe urma lui Andrei Vlad, rezerva lui Ionut Radu la nationala U21, iar pentru asta a decis sa il impuna in primul 11 al FCSB-ului.

Cu doar 8 meciuri in Liga I pentru FCSB in doi ani, Vlad ii va lua locul titularului de drept de pana acum. Balgradean a jucat in 34 de partide in stagiunea trecuta.

"Vlad intra in poarta. Greseste, nu greseste, el sta in poarta!

Ca sa va zic mai diplomat: eu nu ma pricep, antrenorul stie si hotaraste", a spus Becali la Digi.