Lucas Sasu, un tânăr de 19 ani, a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu un par. Victima este fiul fostului atacant Marius Sasu, campion în Ungaria cu Ferencvaros și fost jucător la Rapid și Poli Timișoara.
Conflictul a izbucnit duminică, în jurul orei 04:30 și se pare că totul a pornit de la o fată. Potrivit sursadevest.ro, unul dintre agresori a vrut să se răzbune pentru că Lucas are o relație cu fosta lui iubită.
Mandibulă fracturată și capul spart din cauza unei fete
Agresorii l-au lovit pe tânăr în repetate rânduri la nivelul capului și al corpului. Mama victimei, Alina Sperlea, a oferit detalii șocante: „Are capul spart și mandibula fracturată. Parul cu care l-au lovit este plin de sânge”.
Printre cei care l-au bătut pe Lucas se află jucători profesioniști. Potrivit Alinei Sperlea, aceștia ar fi Cosmin Huminic și Denis Tătaru, amândoi legitimați la Poli Timișoara și Robert Damșa, fotbalist la CS Giroc.
Dan Alexa, antrenor la Poli Timișoara, a anunțat că bătăușii nu mai fac parte din lotul echipei. Cei doi jucători de la Poli ar fi urmat să plece sub formă de împrumut la alte formații în această iarnă, scrie GSP.
Brățară electronică și arest la domiciliu
Judecătorii au decis ca Cosmin Huminic și Robert Damșa să stea în arest la domiciliu pentru 30 de zile, arată decizia publicată pe portal.just.ro.
Aceștia nu au voie să iasă din casă fără voie și sunt obligați să poarte o brățară electronică de supraveghere. De asemenea, ei nu au voie să contacteze victima sau martorii din dosar.
- „Soluția pe scurt: În temeiul art. 227 alin. (1) C.proc.pen., respinge, ca neîntemeiată, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara în dosarul de urmărire penală nr. 811/302/P/2026. În temeiul art. 227 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 202 alin. (1)-(4) lit. d) C.proc.pen. și art. 218 C.proc.pen., dispune luarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpații:
- – HUMINIC COSMIN-ADRIAN începând cu data de 03.02.2026 și până la data de 04.03.2026 inclusiv.
- – MÎNZARARI-DAMȘA ROBERT începând cu data de 03.02.2026 și până la data de 04.03.2026 inclusiv
- În temeiul art. 221 alin. (2) și (3) C.proc.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul Huminic Cosmin-Adrian are următoarele obligaţii:
- – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
- – să nu comunice, direct sau indirect, prin niciun mijloc, cu persoana vătămată, cu inculpatul Mînzarari-Damșa Robert şi nici cu martorii”, se arată în decizia menționată mai sus.