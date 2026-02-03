Conflictul a izbucnit duminică, în jurul orei 04:30 și se pare că totul a pornit de la o fată. Potrivit sursadevest.ro , unul dintre agresori a vrut să se răzbune pentru că Lucas are o relație cu fosta lui iubită.

Lucas Sasu , un tânăr de 19 ani, a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu un par. Victima este fiul fostului atacant Marius Sasu, campion în Ungaria cu Ferencvaros și fost jucător la Rapid și Poli Timișoara.

Mandibulă fracturată și capul spart din cauza unei fete



Agresorii l-au lovit pe tânăr în repetate rânduri la nivelul capului și al corpului. Mama victimei, Alina Sperlea, a oferit detalii șocante: „Are capul spart și mandibula fracturată. Parul cu care l-au lovit este plin de sânge”.



Printre cei care l-au bătut pe Lucas se află jucători profesioniști. Potrivit Alinei Sperlea, aceștia ar fi Cosmin Huminic și Denis Tătaru, amândoi legitimați la Poli Timișoara și Robert Damșa, fotbalist la CS Giroc.



Dan Alexa, antrenor la Poli Timișoara, a anunțat că bătăușii nu mai fac parte din lotul echipei. Cei doi jucători de la Poli ar fi urmat să plece sub formă de împrumut la alte formații în această iarnă, scrie GSP.



Brățară electronică și arest la domiciliu

Judecătorii au decis ca Cosmin Huminic și Robert Damșa să stea în arest la domiciliu pentru 30 de zile, arată decizia publicată pe portal.just.ro.



Aceștia nu au voie să iasă din casă fără voie și sunt obligați să poarte o brățară electronică de supraveghere. De asemenea, ei nu au voie să contacteze victima sau martorii din dosar.

