OFICIAL | Benzar a semnat cu Lecce! Becali il regreta deja: "Il dadeam eu vreodata pe banii astia?" Motivul pentru care patronul FCSB a fost de acord cu transferul in Serie A

Romario Benzar a ajuns in Italia si a semnat contractul cu Lecce.

Benzar va juca in Serie A din sezonul urmator. FCSB a primit doua milioane de euro in schimbul jucatorului.

Benzar a semant un contract valabil pe trei sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca un an si va avea un salariu de 45.000 de euro pe luna, de aproximativ trei ori mai mare decat primea la FCSB.

In varsta de 27 de ani, fundasul dreapta a venit la FCSB in 2017. A jucat in 60 de meciuri pentru echipa ros-albastra si a marcat un gol.

Becali regreta ca l-a pierdut

Gigi Becali a declarat ca regreta plecarea lui Benzar si nu ar fi fost niciodata de acord cu suma de transfer de doua milioane de euro, insa a cedat la insistentele jucatorului.

Becali l-a comparat pe Romario Benzar cu ultimii doi mari fundasi dreapta ai nationalei Romaniei, Dan Petrescu si Cosmin Contra. Benzar are si el 15 selectii la nationala.

"Pai pe Benzar il dadeam eu vreodata pe banii astia? Cel mai bun fundas dreapta. Rar au fost jucatori ca el. Dan Petrescu. Si Contra, poate", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru ProTV.