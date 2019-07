"Nu s-a intamplat si l-am pierdut!" Cum a ratat Becali unul dintre cei mai buni jucatori de la U21! Patronul FCSB nu-l mai poate lua acum: "Mi-au cerut 3 milioane"

Gigi Becali cauta intariri intre tinerii jucatori de la nationala U21.

Gigi Becali a vorbit din nou despre jucatorii romani care i-au atras atentia dupa prestatia lor la nationala U21, la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino.

Printre preferatii lui Becali se numara Adrian Petre. Acesta facut si o oferta pentru jucatorul legitimat la Esbjerg.

Patronul FCSB a marturisit ca a oferit 1 milion de euro pentru atacant, insa danezii vor sa obtina 3 milioane de euro pentru fotbalistul roman.

Mai mult, Becali regreta acum ca nu l-a cumparat pe Adi Petre atunci cand acesta era inca la UTA, atunci cand pretul lui putea fi mai scazut de 500.000 de euro.

"Pentru Adrian Petre am oferit 1.000.000 euro. Ei au cerut 3.000.000! Stiu ca puteam sa-l iau cand era la UTA. Mi-au cerut atunci 500.000, eu am zis ca or sa mai scada la pret. Uite ca nu s-a intamplat si l-am pierdut", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Adrian Petre a marcat la EURO U21 in fata Croatiei, in prima partida din grupe.