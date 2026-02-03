Rapid a urcat provizoriu pe prima poziție în Superliga după succesul clar de marți seară, 3-0 pe terenul celor de la Hermannstadt. În ciuda victoriei, au fost surprinși de faptul că Olimpiu Moruțan a început meciul pe banca de rezerve. Mijlocașul cotat la 2 milioane de euro, care s-a alăturat lotului pe 23 ianuarie 2026, a fost introdus de Constantin Gâlcă abia în minutul 64.



Victor Angelescu, acționarul minoritar al alb-vișiniilor, a lămurit situația internaționalului român. Oficialul a precizat că decizia a fost una logică, bazată pe condiția fizică a fotbalistului și pe programul intens al echipei. Angelescu a subliniat că rotația jucătorilor este obligatorie în acest moment al sezonului.

„O perioadă de adaptare”



„Ai un program încărcat, nu poți să joci mereu cu același prim 11. Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan. Nu mai jucase de nu știu când. Nu avea cum să joace din nou, să ducă iar 90 de minute. Sunt anumite alegeri, e o perioadă de adaptare. Și Petrila a avut o problemă medicală, sunt alte lucruri. Sunt convins că vor fi meciuri în care vor juca toți trei, dar trebuie să gestionăm această perioadă, avem și meci în Cupă.



Știm că Moruțan poate să joace și în dreapta, Dobre a mai jucat în stânga. De când a venit la noi, cel mai bun randament l-a dat în dreapta. Dar asta a fost alegerea antrenorului pentru acel meci (n.r. cel cu U Cluj). Dacă ieșea bine, nu se mai discuta”, a transmis Victor Angelescu la Digi Sport.



Trei apariții a bifat până acum Moruțan în tricoul Rapidului, având nevoie de timp pentru a atinge potențialul maxim după transferul de la Ankaragücü.



În urma acestei victorii, elevii lui Constantin Gâlcă au acumulat 48 de puncte și privesc de sus restul competiției, în timp ce Hermannstadt rămâne în zona periculoasă a clasamentului.