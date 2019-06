"Mai bine jupan la mine acasa, decat la numar la altii!" Jucatorul anuntat de Becali inca din iarna dezvaluie de ce nu a mai ajuns la FCSB: "Nu era o rampa de lansare!"

Gigi Becali anunta transferul sau inca din iarna, dar in cele din urma mutarea nu s-a mai realizat.

Razvan Plesca a fost la un pas sa ajunga la FCSB in pauza din iarna, dar negocierile s-au sistat. FCSB il voia imediat, Gaz Metan il putea lasa doar la finalul sezonului.

Plesca spune ca nu l-a mai cautat nimeni in aceasta vara, dar nu regreta ca nu a ajuns la FCSB. Nici nu crede ca va mai ajunge vreodata avand in vedere ca are 36 de ani, dar si pentru ca a plecat Mihai Teja.

"Ei voiau sa ma duc atunci, in iarna, or atunci nu s-a putut, nu m-a lasat Mediasul. Acum, in vara, cand am terminat contractul cu Gaz, nu m-a mai cautat Steaua. Erau plusuri si minusuri. Nu semnam cu Steaua sa fiu portarul titular, urma sa fiu al doilea sau chiar al treilea, sa fac parte din lot. Aici, la Medias, am un rol important, sunt unul dintre capitanii echipei, am scos echipa din insolventa, am castigat play-out-ul, speram la mai mult. Poate ca e mai bine sa fiu jupan la mine acasa, decat la numar la altii! E fifty-fifty, mi-ar fi placut la Steaua, era onorant. Dar nici n-a fost o mare dezamagire ca nu s-a facut transferul, Steaua nu era o rampa de lansare.

Dupa plecarea domnului Teja, mi-a fost clar ca s-a terminat. Ma gandesc ca dansul a insistat atunci pentru transferul meu", a declarat Razvan Plesca pentru GazetaSporturilor.