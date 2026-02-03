Dorinel Munteanu s-a arătat extrem de nemulțumit de modul în care elevii săi au abordat partida cu Rapid, considerând că diferența de pe tabelă a fost făcută de erorile propriei echipe, nu neapărat de superioritatea adversarului.

”La acest scor nu avem foarte multe să spunem. La toate cele trei goluri și la alte ocazii ale Rapidului, le-am făcut cadouri. Băieții au prins o zi proastă. Eu sunt responsabil de rezultat, îmi asum.



Voi discuta cu băieții, au fost foarte multe greșeli individuale. Ne-am bătut singuri. Am început foarte bine jocul, Rapid nu ne-a pus absolut nicio problemă. Am avut și noi ocaziile noastre. Dacă marcam, altul era jocul.



Am luat gol pe o greșeală individuală. E rușinos ce am făcut astăzi. Îmi asum responsabilitatea, le prezint scuze suporterilor. Sunt convins că fața echipei meciul viitor va fi alta.

Sibienii, băgați în ședință de Dorinel



A fost o seară nefastă pentru noi. Vom discuta mâine ce avem de discutat. Dacă sunt bărbați, să punem pe masă toate problemele care au fost astăzi. Astăzi am făcut greșeli într-o singură repriză cât în toate meciurile mele de până acum.



Trebuia să adunăm mai multe puncte, dar asta este situația. Sunt mai mulți factori. Eu împreună cu echipa, cu conducerea, vom lupta să salvăm echipa. Nu mai vin întăriri. Jucătorii care au venit trebuie să se acomodeze, pentru că nu au ritm, nu au ajutat deloc echipa.



Căbuz (n.r. schimbat la pauză) a suferit o întindere. Nu știu exact ce mi-a spus medicul. Să vedem ce diagnostic va avea”, a declarat Dorinel Munteanu.

În urma acestei victorii, fotbaliștii pregătiți de Costel Gâlcă sunt lideri în clasament, cu 48 de puncte, în timp ce FC Hermannstadt ocupă poziţia a 15-a, cu 17 puncte.

