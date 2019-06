EXCLUSIV | Renunta Becali la cel mai mare transfer al verii pentru FCSB? "Stai sa asteptam o luna, sa SE DEZUMFLE preturile!" Cota jucatorului A EXPLODAT dupa EURO U21

FCSB a ramas in doar cateva zile fara ambii fundasi de banda.

FCSB a ramas fara titularii de pe benzi din aparare. Benzar si Junior Morais au plecat la Lecce, respectiv Gaziantep Gazisehir - echipa lui Marius Sumudica.

Gigi Becali a declarat ca nu ar fi vrut sa se desparta de cei doi fotbalisti, dar a fost rugat de acestia pentru ca erau tentati cu contracte mai avantajoase.

"Da, Morais pleaca. 600.000 de euro e suma de transfer. M-a rugat Morais sa-l las sa plece ca are 33 de ani. Cand mai prinde el transfer afara? Ii dau 350.000 de salariu, plus mai are si bonusuri. Pai pe Benzar il dadeam eu vreodata pe banii astia? Cel mai bun fundas dreapta. Rar au fost jucatori ca el. Dan Petrescu. Si Contra, poate", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru ProTV.

Florin Stefan vine...peste o luna

Patronul FCSB a confirmat ca doreste sa-l aduca pe Florin Stefan de la Sepsi, insa nu este dispus sa plateasca un milion de euro, suma ceruta de echipa din Sfantu Gheorghe.

Gigi Becali a declarat ca mai asteapta cel putin o luna pentru a vedea daca nu cumva cota lui Stefan va scadea sau daca jucatorul va pleca la o echipa din strainatate.

"Vreau sa-l aduc pe Florin Stefan, dar nu dau asa multi bani (n.red. un milion de euro). Stai sa asteptam o luna ca se dezumfle preturile. Nu stam in ploaie, ca avem fundasi. Sa vedem daca are oferte de afara, ca daca are oferte de afara, o sa plece afara", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru ProTV.