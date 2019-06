Becali si Sumudica au batut palma: pleaca la echipa romanului din Turcia! FCSB vrea sa aduca un super-jucator de la EURO U21 in locul sau

Gigi Becali si Marius Sumudica au ajuns la un acord.

UPDATE 11:54 Gigi Becali a confirmat transferul lui Junior Morais in Turcia. "Da, l-am dat", a declarat finantatorul FCSB pentru Fanatik, fara a oferi mai multe detalii.

Junior Morais pleaca de la FCSB si va juca pentru Gaziantep Gazisehir, noua echipa a lui Marius Sumudica. Potrivit DigiSport, cele doua cluburi au ajuns la un acord in privinta transferului, iar turcii vor plati 600.000 de euro in schimbul lui Junior Morais.

Initial, Gigi Becali a cerut 700.000 de euro in schimbul fundasului stanga, dar la rugamintea jucatorului a renuntat la 100.000 de euri si i-a permis sa plece. Junior Morais a venit la FCSB in 2017, perioada in care a jucat 66 de meciuri si a marcat 2 goluri.

Florin Stefan ar putea veni in locul lui Junior Morais

Gigi Becali spera sa poata aduce rapid un inlocuitor pentru Morais. FCSB a pus ochii pe Florin Stefan, jucator la Sepsi care a impresionat la EURO U21.

Suma primita pe Junior Morais va fi reinvestita in transferul lui Florin Stefan. Sepsi cere 1 milion de euro in schimbul tanarului fundas.