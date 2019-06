Cine vor fi inlocuitorii lui Benzar si Morais in apararea FCSB-ului! Becali a facut anuntul: "Sunt linistit, avem acolo variante!"

FCSB l-a vandut pe Romario Benzar (27 de ani) la Lecce, formatie proaspat promovata in Serie A, in schimbul sumei de 2.000.000 euro. Acum, Becali se pregateste sa-l trimita si pe Morais la Gaziantep!

FCSB s-a despartit de titularul flancului drept al apararii si se pregateste sa procedeze la fel si cu omul care a ocupat banda stanga in ultimul sezon. Becali l-a vandut pe Romario Benzar la Lecce, in Serie A, si s-a inteles si pentru plecarea lui Junior Morais la Gaziantep Gazisehir, echipa preluata in aceasta vara de Marius Sumudica.

In locul lui Benzar si Morais, FCSB nu va aduce niciun jucator! Becali spune ca are deja variante bune in lot.

Totusi, patronul FCSB se contrazice intr-o anumita privinta. El spune ca l-ar vrea pe Florin Stefan, fundas stanga al nationalei U21 si al lui Sepsi OSK. Suma oferta, de 300.000, este insa greu de crezut ca va fi acceptata de covasneni.

Cine vor fi inlocuitorii lui Benzar si Morais la FCSB

"Avem aripi! Pe Roman, Belu si Ov. Popescu in dreapta. Pe Momcilovic si Stan pe stanga. In 2-3 saptamani intra si Momcilovic! Deci nu e urgenta acum!

E adevarat, Benzar era bun. Dar are si el 27-28 de ani, am zis sa-si faca si el viitorul. Nici pe Morais nu am vrut sa-l dau cu 600.000, dar a venit baiatul si a zis ca nu mai prinde o astfel de oferta. L-am dat ca sa-i fie bine", a spus Becali la Digi.