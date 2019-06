"Am avut oferta si am vorbit si cu patronul!" Cand ar putea pleca Florinel Coman de la FCSB: clubul care a incercat sa-l transfere imediat dupa meciul cu Anglia de la EURO U21

Romania U21 a fost marea surpriza de la EURO U21. Nationala condusa de Mirel Radoi a castigat cea mai grea grupa, cu Frant, Anglia si Croatia si a fost eliminata in semifinale de Germania.

Florinel Coman a fost unul dintre jucatorii care s-au remarcat la Campionatul European din Italia. Coman a fost cel care a adus Romaniei victoria cu Anglia, succes capital pentru calificarea in semifinale.

La revenirea in tara, Coman a vorbit despre ofertele primite si spera ca poate prinde un transfer la un club important dupa ce va ajuta FCSB sa se califice in grupele Europa League.

"Am avut o oferta... Ce pot sa spun mai mult? Am venit in tara, ma voi prezenta la Steaua. Astept acest campionat si voi da totul pentru echipa si vom vedea dupa. Obiectivul nostru este sa intram in Europa League. Sunt increzator in mine, am vorbit si cu patronul echipei. Vine un nou sezon si trebuie sa dau totul. Nu stiu, nu sunt in masura sa vorbesc eu de suma de transfer care se cere pe mine. Ce pot spune eu este ca ne-am maturizat in aceste meciuri", a declarat Florinel Coman pentru DigiSport.

Fiorentina l-a dorit, Becali nici nu a vrut sa auda

Fiorentina este clubul care a incercat sa-l transfere Coman imediat dupa EURO U21. Patronul FCSB, Gigi Becali, nici macar nu a stat la discutii cu italienii. Becali spune ca are nevoie de Coman pentru a castiga campionatul si pentru a intra in grupele Europa League, iar dupa prestatia jucatorului de la turneul final nici nu stie ce pret sa-i fixeze.

"Sunt mai bogat ca Fiorentina, sa faca oferta la altii mai saraci. Sa ia de unde vor ei! Sa fie sanatosi, la ei acasa. Si noul patron, la America lui. Nu discut deloc. Vreau sa ma calific in grupele Europa League, pe urma vorbesc. Acum nu mai zic nimic de vanzarea jucatorilor. In momentul asta, Coman nu are valoare de transfer. Nu stiu cat sa cer, nici 20 de milioane daca primesc nu e suficient!", a declarat Gigi Becali la ProX.