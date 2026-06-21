Vlad Chiricheș s-a răzgândit, la două luni după replica dură dată lui Gigi Becali

Vlad Chiricheș s-a răzgândit, la două luni după replica dură dată lui Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
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Vlad Chiricheș (36 de ani) se pregătește să își încheie cariera, deși în urmă cu două luni excludea un astfel de scenariu.

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Criticat în ultimele luni de Gigi Becali, Vlad Chiricheș își încheie contractul cu FCSB pe 30 iunie. Acela va fi și momentul în care clubul va marca momentul prin "ceva special", spune Mihai Stoica.

Mihai Stoica: "Vlad Chiricheș va abandona activitatea competițională"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB anunță însă că Vlad Chiricheș s-a răzgândit și nu își va continua cariera la o altă echipă. Vestea vine la două luni după ce fundașul, criticat dur de Gigi Becali, îi răspundea patronului și spunea că "nici nu mă gândesc la o retragere".

"Vlad Chiricheș își termină contractul pe 30 iunie. Noi am pregătit un rămas-bun pe rețele. Am fost criticați și taxați că nu am spus nimic de Chiricheș. Păi, trebuie să îi pregătim ceva special. El nu e un jucător căruia să îi spui 'Mulțumim, Vlad Chiricheș!'. Așa i s-a pregătit și lui Darius Olaru, care s-a transferat acum.

Nu se pune problema ca noi să uităm cine a fost Vlad Chiricheș, iar relația noastră este foarte bună în continuare. Ce a fost, că au fost ieșirile lui Gigi la adresa lui, OK...

Nu există nicio variantă ca Vlad Chiricheș să rămână în club (n.r - ca director sportiv). Nu cred că va juca în continuare. Cred că va abandona activitatea competițională. Vrea să devină antrenor", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Ce spunea Vlad Chiricheș în aprilie: "Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta"

Chiricheș a jucat ultimul meci pentru FCSB pe 20 aprilie, un 3-2 contra celor de la Farul, partidă în care s-a accidentat. La finalul jocului respectiv, Gigi Becali spunea că se bucură de problemele medicale ale jucătorului său, având în vedere că nu voia să îl mai vadă pe teren.

"Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul (n.r - Gigi Becali). E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că în fotbal nu există recunoștință. Dacă ești bun, toată lumea se bucură. Dacă nu, ești la revedere.

Am jucat la un nivel foarte bun pe parcursul carierei, dar asta nu contează în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta! Îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. 

Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut. Da, clar că e patronul echipei și poate să mă dea afară. Dar, în afară de asta, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo în echipă și mă bucur de asta.

Dacă pot schimba situația? Nu. După un alt meci să vii cu o astfel de declarație de genul ăsta, nu mai e nimic de schimbat, e clar", spunea Chiricheș, pe 20 aprilie.

FCSB a încasat 9,5 milioane de euro după transferul lui Chiricheș la Tottenham

Chiricheș, fost căpitan al naționalei României, la care a strâns 78 de meciuri și o participare la EURO 2016, a ajuns prima dată la FCSB în 2012, când a fost cumpărat de la Pandurii. 

După doar un sezon și jumătate, perioadă în care Chiricheș a impresionat inclusiv în campania europeană de la FCSB, fundașul a fost vândut la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro. Au urmat apoi experiențe în Italia, la Napoli, Sassuolo și Cremonese, iar în 2023 s-a întors la FCSB.

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