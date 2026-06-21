Liverpool insistă pentru ”Diamantul” ivorian după ce a trimis o ofertă de 100.000.000€ și a fost refuzată: ”Jucătorul asta vrea”

Liverpool insistă pentru ”Diamantul” ivorian după ce a trimis o ofertă de 100.000.000€ și a fost refuzată: ”Jucătorul asta vrea” Premier League
SPORT.RO
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”Cormoranii” se pregătesc de un nou sezon.

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Liverpoolyan diomandePremier Leagueanfield
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Două transferuri a realizat până acum Liverpool: Victor Munoz de la Osasuna pentru 40 de milioane de euro și Jeremy Jacquet de la Stade Rennais pentru 63,6 milioane de euro au fost aduși în luna iunie.

Iar Andoni Iraola mai pregătește o mutare pe Anfield. În ultimul timp, s-a tot zvonit că Yan Diomande, ivorianul cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, e pe lista ”cormoranilor”.

Liverpool insistă pentru ”Diamantul” ivorian după ce a trimis o ofertă de 100.000.000€ și a fost refuzată: ”Jucătorul asta vrea”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că Liverpool a trimis o ofertă de 100 de milioane de euro pentru Diomande și că Leipzig, club la care ivorianul este legitimat din 2025, a refuzat-o.

Italianul a explicat că în ciuda refuzului, Liverpool e pregătită să revină cu o nouă ofertă. Leipzig ar vrea să-l mai țină măcar un sezon pe Diomande, dar ”jucătorul preferă să plece acum”.

”Liverpool este pregătită să facă o nouă ofertă pentru Yan Diomande, după ce propunerea inițială de 100 de milioane de euro a fost refuzată. Leipzig insistă să îl păstreze pe Diomande încă un sezon, însă jucătorul preferă să plece acum”, a scris Fabrizio Romano.

  • În urmă cu un an, Leipzig l-a cumpărat pe Diomande de la Leganes pentru 20 de milioane de euro, moment în care cota sa era de 1,5 milioane
  • În cursul sezonului recent încheiat, valoarea ivorianului a explodat, de la 1,5 milioane, la 20 de milioane, apoi la 45, 75 și, într-un final, la 90 de milioane de euro
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