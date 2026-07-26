Partida Cskiszereda - FCSB, din runda a doua a Superligii , poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

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Sursă foto: Digi Sport

Folosit pe poziția de mijlocaș central, Risto Radunovic nu a dezamăgit nici de această dată, iar muntenegreanul a deschis scorul în minutul 3 al partidei Csikszereda - FCSB.

Radunovic a primit de la Mihai Toma și a șutat din prima, de la o distanță de aproximativ 25 de metri, reușind să înscrie un supergol. Muntenegreanul a trimis în vinclu, iar portarul Eduard Pap nu a avut nicio șansă să intervină.

Echipele de start

CSIKSZEREDA (4-2-3-1): Pap - Paszka, Hegeduș, Palmeș, Trif - Csuros, Vereș (cpt.) - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel

Rezerve: Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony

Absenți: Bakos (accidentat);

Antrenor: Istvan Szabo

FCSB (4-3-3): Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase (cpt.) - D. Popa, Stoian, Politic