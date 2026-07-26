Partida Cskiszereda - FCSB, din runda a doua a Superligii, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
La momentul redactării acestui articol FCSB conduce cu 2-0 grație reușitelor semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.
Gol senzațional reușit de Radunovic în startul meciului
Sursă foto: Digi Sport
Folosit pe poziția de mijlocaș central, Risto Radunovic nu a dezamăgit nici de această dată, iar muntenegreanul a deschis scorul în minutul 3 al partidei Csikszereda - FCSB.
Radunovic a primit de la Mihai Toma și a șutat din prima, de la o distanță de aproximativ 25 de metri, reușind să înscrie un supergol. Muntenegreanul a trimis în vinclu, iar portarul Eduard Pap nu a avut nicio șansă să intervină.
Echipele de start
CSIKSZEREDA (4-2-3-1): Pap - Paszka, Hegeduș, Palmeș, Trif - Csuros, Vereș (cpt.) - Anderson Ceara, Magyar, Bodo - Eppel
- Rezerve: Deaky, Odor, Dolny, Czekus, Stahl, Szabo, Nyitra, Tajti, Bota, Toth, Karacsony
- Absenți: Bakos (accidentat);
- Antrenor: Istvan Szabo
FCSB (4-3-3): Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Toma, Radunovic, Tănase (cpt.) - D. Popa, Stoian, Politic
- Rezerve: M. Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Oct. Popescu, Bîrligea, J. Paulo, D. Avram, Cisotti, Stancu
- Absenți: Ngezana, M. Popescu, O. Arad, D. Miculescu (accidentați), Gnahore (menajat);
- Antrenor: Marius Baciu