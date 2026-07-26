Internaționalul român, crescut de AC Milan, a impresionat în cele doar șase luni petrecute în tricoul „Șepcilor Roșii”, iar evoluțiile sale i-au adus un transfer record în fotbalul englez.

Cum l-a numit BBC pe Andrei Coubiș, după transferul de 3.000.000 de euro

Publicația britanică BBC a reacționat imediat după oficializarea transferului și l-a descris pe Coubiș drept un „promițător fundaș central român”.

„Lincoln City a finalizat transferul promițătorului fundaș central român Andrei Coubiș pentru o sumă record pentru club. Jucătorul în vârstă de 22 de ani și-a început cariera la AC Milan, una dintre marile echipe din Serie A, înainte de a se transfera la clubul din prima ligă românească”, au scris jurnaliștii britanici.

Transferul reprezintă un moment istoric pentru ambele cluburi. Lincoln City a realizat cea mai scumpă achiziție din istoria sa, depășind precedentul record de 800.000 de euro, în timp ce Universitatea Cluj a bifat cea mai importantă vânzare din toate timpurile, peste cea a lui Dorin Goga, cedat în 2009 la Poli Timișoara pentru 1,5 milioane de euro. În plus, „U” a păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer al fundașului.