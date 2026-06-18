Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu Superliga
SPORT.RO
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FCSB va arăta destul de diferit la startul noului sezon și ar putea folosi un nou sistem.

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Risto RadunovicFCSBValentin Cretushaquil delosRicardo Padurariu
Din articol

FCSB ar putea schimba sistemul

Pe lângă vânzarea căpitanului Darius Olaru în Belgia, FCSB s-a despărțit și de Mamadou Thiam, Lukas Zima sau Baba Alhassan. La capitolul noutăți apar momentan fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani, revenit după împrumutul la Corvinul) și mijlocașul de bandă dreaptă Anderson Ceara (27 de ani, cumpărat cu 450.000 de euro de la Csikszereda).

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat recent că Marius Baciu ar putea apela și la un sistem cu trei fundași centrali, unde jucătorii de bandă să aibă un rol mult mai ofensiv.

"Strategia pentru regula U21? Vedem ce poate Ricardo Pădurariu. Noi, la momentul ăsta, am putea juca și cu 3 fundași centrali, care sunt de mare valoare, mult peste nivelul fotbalului românesc.

Atunci când ai trei fundași centrali, poți să joci cu jucători de bandă dreapta și bandă stânga. Pădurariu, pe stânga, care are valențe ofensive foarte bune, iar în dreapta am luat un fundaș lateral la fel, foarte ofensiv, din Franța", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Pădurariu și Delos, înlocuitorii lui Radunovic și Crețu

În cazul în care FCSB va apela la noul sistem, veteranii Vali Crețu (37 de ani) și Risto Radunovic (34 de ani) ar putea să își piardă statutul de titulari obișnuiți în cele două flancuri ale apărării.

În locul lui Valentin Crețu ar putea apărea Shaquil Delos (27 de ani). Fundașul dreapta de la Grenoble ar fi jucătorul cu care FCSB a ajuns la un acord, după cum Sport.ro a scris în urmă cu două săptămâni.

  • Shaquil delos
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Format în academiile lui Lille și FC Chambly, Shaquil Delos a strâns peste 130 de meciuri în Ligue 2. A petrecut două sezoane la Nancy, două la Grenoble și unul în Portugalia, la formația de primă ligă Estoril.

Delos, care măsoară 1,83m, este descris de jurnaliștii francezi drept un jucător care "a impresionat în primul său sezon la Grenoble, însă ulterior a avut probleme în a-și menține nivelul ridicat".

Grenoble s-a clasat pe locul 12 în ultima ediție de campionat din Ligue 2.

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