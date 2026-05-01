Risto Radunovic s-a simțit neîndreptățit după de a fost amendat cu 20.000 de euro pentru că a întârziat la revenirea lotului lui FCSB în luna martie.

Gigi Becali, reacție fermă după ce Radunovic a dat clubul în judecată

Patronul lui FCSB nu a vrut să comenteze situația și a explicat că lasă justiția să își facă treabă. Gigi Becali a spus că are încredere în avocații săi și în judecători.

„Ce-a primit? Hai să îți spun ceva. Judecătorii de ce sunt? Să judece judecătorul. De ce să am teamă? De ce să mă enerveze? Ce sunt eu? Dictator? Sunt eu Dumnezeu? Să judece judecătorul! Are dreptate Becali sau Naum? Vreau să zic, ipotetic.

Omul care e cuminte, el nu are emoții, dacă știe că nu deranjează, nu jignește, nu face rău, el n-are nicio teamă de judecător”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Când va avea loc procesul

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani consideră că măsura luată împotriva sa este una nedreaptă și dorește să scape de ea pe cale legală. Potrivit Fanatik, apărătorul este reprezentat acum de un avocat, iar procesul în care va încerca să anuleze sancțiunea dictată de club este programat pentru data de 6 mai.

Risto Radunovic este unul dintre cei mai vechi componenți ai lotului bucureștean, fiind transferat în anul 2021 de la Astra Giurgiu. În această perioadă, fundașul a strâns peste 220 de prezențe în tricoul roș-albastru și a marcat opt goluri. Muntenegreanul are în palmares două titluri de campion și două Supercupe alături de formația sa actuală, iar înțelegerea sa contractuală este valabilă până în luna iunie a anului 2027.