FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

„A cui a fost ideea cu Radunovic la închidere?” Ce a spus Gigi Becali

Patronul lui FCSB s-a declarat mulțumit de modul în care a jucat echipa lui. Gigi Becali a spus că este un mare plus victoria cu FC Argeș, având în vedere că echipa bucureșteană a avut multe absențe.

Omul de afaceri a fost întrebat cine a venit cu ideea de a-l juca pe Risto Radunovic la mijlocul terenului.

„Ce să facem și noi, am luat și noi trei puncte și am băut cu patru copii în teren. Nu am avut emoții. Sunt mai mulțumit pentru că noi nu am avut niciunul dintre cei trei mijlocași centrali disponibili astăzi.

(n.r. a cui a fost ideea cu Radunovic la închidere?) A lui Baciu, o idee foarte bună.”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

233 de meciuri, opt goluri și 30 de pase decisive sunt cifrele lui Risto Radunovic în tricoul lui FCSB.

Fundașul muntenegrean a fost transferat de la Astra în 2021 în schimbul a 400.000 de euro.