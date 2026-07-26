Marius Baciu a efectuat trei modificări înaintea reprizei secunde, chiar dacă echipa avea un avantaj confortabil.

Trei mutări făcute de FCSB la pauza meciului din Harghita

Prima schimbare l-a vizat pe Dennis Politic, winger-ul care a înscris golul de 2-0. În locul său a fost introdus Octavian Popescu.

Mai mult, Alexandru Stoian a fost înlocuit cu Daniel Bîrligea și Juri Cisotti a intrat în locul lui Florin Tănase.

FCSB a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, după reușitele lui Risto Radunovic și Dennis Politic din prima repriză.

În momentul redactării acestui articol, partida dintre Csikszereda și FCSB este în desfășurare și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.