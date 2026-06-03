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Gigi Becali a decis să îl amendeze pe Radunovic cu 20.000 de euro pentru că s-a întors de la Belgrad la lot pe 26 februarie, cu trei zile întârziere față de cum se înțelesese cu clubul.

Verdict favorabil pentru Risto Radunovic

Soția apărătorului lateral a născut, iar Radunovic a avut probleme cu pașaportul la întoarcerea în România după fericitul eveniment. Patronul roș-albaștrilor nu l-a crezut și a decis să îl pedepsească sever.

Cele două părți au ajuns în conflict, iar Comisia de Disciplină a FRF s-a pronunțat în speța lor. A considerat cererea de ratificare a sancțiunii disciplinare pretinse de FCSB ca fiind neîntemeiată.

„FC FCSB vs. Radunovic Risto – Ratificare sancțiune disciplinară. Respinge cererea de ratificare ca fiind neîntemeiată”, se arată pe site-ul lpf.ro.

FCSB poate merge la Comisia de Apel

Așadar, pentru moment Risto Radunovic are câștig de cauză în conflictul cu clubul său. Decizia nu este definitivă însă. FCSB are dreptul să atace hotărârea la Comisia de Apel din cadrul FRF.

Rămâne de văzut dacă Gigi Becali va continua demersurile, în contextul în care a decis să îi prelungească angajamentul muntenegreanului „din respect”.

„Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic, nu! Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el.

Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.