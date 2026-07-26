Liverpool, bombă de 170.000.000 € direct de la PSG

Liverpool nu s-a luptat la titlu în stagiunea trecută din Premier League, iar „cormoranii” vor să redevină una dintre formațiile cu pretenții la câștigarea campionatului.
Astfel că, noul antrenor Andoni Iraola a cerut întăriri serioase în atac, mai ales după plecarea lui Mohamed Salah.
Liverpool, gata să aducă un jucător de la PSG
„Cormoranii” și-au îndreptat atenția către unul dintre starurile lui PSG, care este nemulțumit de statutul de rezervă pe care îl are la formația lui Luis Enrique.
Este vorba despre Bradley Barcola, pe care Liverpool îl are în vizor încă din finalul sezonului trecut.
Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că jucătorul francez prioritizează formația campioana în Premier League în stagiunea 2024/2025.
Liverpool va negocia transferul jucătorului de 23 de ani, dar PSG vrea o sumă imensă în schimbul starul francez.
PSG vrea 170.000.000 € pentru Barcola
Conform jurnalistului Ben Jacobs, PSG dorește 170 de milioane de euro în schimbul lui Bradley Barcola, chiar dacă francezul nu este titular incontestabil în echipa antrenată de Luis Enrique.
„Suma reflectă faptul că Barcola a câștigat Liga Campionilor în două sezoane consecutive, a avut o Cupă Mondială foarte bună și are doar 23 de ani.
În plus, mai multe cluburi și-au manifestat interesul pentru el. Totuși, PSG este dispusă să îl vândă, iar Liverpool va încerca să negocieze și să reducă prețul cerut.
Luis Enrique a transmis clar că își dorește doar jucători dedicați proiectului de la PSG și că nu îi va garanta nimănui un loc de titular”, a transmis jurnalistul Ben Jacobs.
În vârstă de 23 de ani, Bradley Barcola este cotat la 70 de milioane de euro pe Transfermarkt și mai are contract cu PSG până în 2028.
În sezonul trecut a bifat 49 de meciuri în toate competițiile, a reușit 13 goluri și șase pase decisive, iar la actuala ediție a Cupei Mondiale a înscris un gol și a oferit un assist în primele trei partide.