Liverpool, bombă de 170.000.000 € direct de la PSG

Liverpool nu s-a luptat la titlu în stagiunea trecută din Premier League, iar „cormoranii” vor să redevină una dintre formațiile cu pretenții la câștigarea campionatului.

Astfel că, noul antrenor Andoni Iraola a cerut întăriri serioase în atac, mai ales după plecarea lui Mohamed Salah.

Liverpool, gata să aducă un jucător de la PSG

„Cormoranii” și-au îndreptat atenția către unul dintre starurile lui PSG, care este nemulțumit de statutul de rezervă pe care îl are la formația lui Luis Enrique.

Este vorba despre Bradley Barcola, pe care Liverpool îl are în vizor încă din finalul sezonului trecut.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că jucătorul francez prioritizează formația campioana în Premier League în stagiunea 2024/2025.

Liverpool va negocia transferul jucătorului de 23 de ani, dar PSG vrea o sumă imensă în schimbul starul francez.