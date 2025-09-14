Atacantul francez, poreclit deja "bestia" din Superliga, a deschis scorul în victoria cu Farul, scor 2-0, și și-a consolidat echipa pe primul loc în clasament. La finalul meciului, golgheterul oltenilor a ținut să le transmită un mesaj rivalelor, dar și propriilor fani, cerând prudență maximă.



Ajuns la 7 goluri în 9 meciuri, Nsimba a fost omul decisiv și în duelul de pe "Ion Oblemenco". După ce a marcat în minutul 22, atacantul a vorbit despre obiectivele echipei și despre forma sa de excepție.



Mesaj de la golgheterul oltenilor



Deși Craiova arată ca o adevărată candidată la campionat, Nsimba preferă să rămână cu picioarele pe pământ și cere concentrare maximă, nu euforie.



"Mă simt foarte bine, după două săptămâni fără meci oficial. A fost un meci greu, dar am câștigat și asta e cel mai important. Trebuie să o luăm pas cu pas, meci cu meci, să rămânem concentrați și să nu vorbim prea repede de titlu", a spus atacantul francez la interviul de la finalul partidei.



Acesta a recunoscut că nici el nu se aștepta la o adaptare atât de rapidă și la un impact atât de mare într-un timp atât de scurt.



"Am venit după ce a început campionatul, nu mă așteptam să am un asemenea impact. Voi continua să muncesc și să încerc să înscriu de fiecare dată. Dacă pot să ajut echipa prin goluri și pase de gol e perfect", a adăugat Nsimba.



Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanța cu 2-0, prin golul lui Nsimba (22) și autogolul lui Dican (76), și s-a distanțat în fruntea Superligii după 9 etape.

