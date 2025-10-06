Steven Nsimba, vârful care acum impresionează la Universitatea Craiova, a fost considerat insuficient de bun pentru a îmbrăca tricoul alb-roșu, o decizie care acum pare de neînțeles.



Venit din a treia ligă franceză, de la Aubagne, Nsimba a devenit rapid o piesă de bază în angrenajul oltenilor. Cu 7 goluri și două pase decisive în 15 apariții, francezul este una dintre revelațiile campionatului, un jucător pe care Dinamo l-a avut practic "pe tavă".



Nicolescu: "Nu ne-am imaginat impactul"



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut că Nsimba s-a aflat pe lista scurtă a clubului, însă o analiză internă cu concluzii contradictorii a dus la respingerea transferului. Oficialul a povestit cum s-au împărțit în două tabere responsabilii din club.



"Puteam să-l luăm, dar s-a considerat că nu poate să ne ajute. A fost propus şi a fost o analiză, unii dintre noi am spus că e bun, unii nu. Nu contează, puteam să avem o tranzacţie cu el, era şi un jucător care nu era scump", a admis Nicolescu pentru PrimaSport.



Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât atacantul a explodat la Craiova, lăsând în urmă doar regrete în tabăra dinamovistă. "Important este că e la Craiova şi nu e la Dinamo. La momentul ăla nu-mi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc", a încheiat, cu sinceritate, oficialul "câinilor".



550.000 de euro este cota de piață a lui Steven Nsimba, potrivit site-urilor de specialitate. Acesta mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara anului 2027.

