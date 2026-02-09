Steven Nsimba s-a accidentat la Dinamo - Univ. Craiova

Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universității Craiova, a rezistat puțin peste o repriză contra lui Dinamo. Francezul s-a accidentat și nu a mai putut continua.

În minutul 47 al partidei de pe Arena Națională, Nsimba s-a așezat pe gazon, părând să acuze dureri la nivelul coapsei. Francezul nu a fost lovit de vreun adversar și a început să șchioapete după un sprint în jumătatea adversă.

Nsimba a decis să nu riște, iar în locul său a intrat palestinianul Assad Al-Hamlawi, care a marcat golul de 1-1.

Pentru Universitatea Craiova poate fi o lovitură importantă încasată chiar înaintea celor două dueluri cu FCSB - primul în Cupa României, iar al doilea în Superliga. Nsimba s-a dovedit a fi unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor în acest sezon, cu 11 goluri și 4 pase decisive.