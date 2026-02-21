Umit Akdag (22 de ani), fundașul central român care a refuzat naționala României în favoarea Turciei, a greșit decisiv în Alanyaspor - Basaksehir 1-2, contând pentru etapa a 23-a din campionat.
În minutul 41 al confruntării, Akdag a încasat cartonașul galben pentru un fault în propriul careu. Internaționalul român de tineret și-a pus mâinile în cap, după ce a văzut decizia arbitrului.
Faza a fost verificată de VAR, însă hotărârea inițială a „centralului” a fost păstrată, în ciuda protestelor și nemulțumirii jucătorilor de la Alanyaspor.
Shomurodov a transformat penalty-ul din care Basaksehir a făcut 2-0, gol ce s-a dovedit decisiv pentru soarta celor trei puncte.