Alexandru Hațieganu
Umit Akdag a gafat decisiv în partida din campionat dintre Alanyaspor și Basaksehir.  

Umit Akdag a provocat un penalty în Alanyaspor - Basaksehir 1-2

Umit Akdag (22 de ani), fundașul central român care a refuzat naționala României în favoarea Turciei, a greșit decisiv în Alanyaspor - Basaksehir 1-2, contând pentru etapa a 23-a din campionat. 

În minutul 41 al confruntării, Akdag a încasat cartonașul galben pentru un fault în propriul careu. Internaționalul român de tineret și-a pus mâinile în cap, după ce a văzut decizia arbitrului. 

Faza a fost verificată de VAR, însă hotărârea inițială a „centralului” a fost păstrată, în ciuda protestelor și nemulțumirii jucătorilor de la Alanyaspor. 

Shomurodov a transformat penalty-ul din care Basaksehir a făcut 2-0, gol ce s-a dovedit decisiv pentru soarta celor trei puncte. 

Umit Akdag, printre cei mai slabi de pe teren

Alanyaspor - Basaksehir 1-2 nu a fost deloc o partidă fericită pentru români. Ianis Hagi, coechipierul lui Akdag, a fost înlocuit la pauză. 

Pentru evoluția sa, Umit Akdag, integralist, a primit din partea portalului SofaScore nota 6.4, printre cele mai slabe de pe teren. Ianis Hagi, prezent doar în prima repriză, a obținut o notă un pic mai bună: 6.7.

  • 21 de meciuri, un gol și două pase decisive a strâns Umit Akdag pentru Alanyaspor în stagiunea curentă din Superliga turcă. 
  • 1,5 milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
