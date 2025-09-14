Universitatea Craiova - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00

Calificată în faza principală din Conference League, Universitatea Craiova are un parcurs excelent și în Superliga. Oltenii lui Mirel Rădoi sunt pe primul loc, fără înfrângere, și cu 20 de puncte acumulate în primele 8 etape.



De partea cealaltă, Farul Constanța se află pe locul 8, cu 13 puncte. Trupa lui Ianis Zicu a învins Petrolul în ultima etapă, 2-1, și a încheiat seria celor trei eșecuri consecutive.



În sezonul trecut, Universitatea Craiova și Farul Constanța și-au împărțit victoriile în Superliga. A fost 1-0 pentru olteni pe teren propriu și 3-2 pentru dobrogeni la Ovidiu.



Universitatea Craiova - Farul Constanța | Statistici LPF



72 de driblinguri au reușit constănțenii, cele mai multe dintre toate competitoarele (Universitatea Craiova - 58).



11 jucători din lotul utilizat de Mirel Rădoi și-au trecut în cont cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă, dintre care, cele mai multe contribuții ofensive le-a realizat Steven Nsimba - șase (4 goluri, 2 pase decisive). De partea cealaltă, cu patru goluri marcate și un penalty scos, Răzvan Tănasă s-a dovedit a fi principalul pericol pentru adversari.



Cinci dintre cele nouă goluri încasate de olteni au fost primite din faze fixe, dintre care trei în urma unor cornere.



Farul a primit cel puțin un gol în fiecare dintre cele opt jocuri din campionatul în curs.



12.520 de spectatori este media înregistrată de Universitatea Craiova în primele patru jocuri disputate acasă în sezonul actual, capitol la care este depășită doar de Rapid (15.601 spectatori / meci).

