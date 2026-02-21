VIDEO Bayern Munchen și-a făcut norma și cu Eintracht Frankfurt! Câte goluri a dat Harry Kane

Bayern Munchen și-a făcut norma și cu Eintracht Frankfurt! Câte goluri a dat Harry Kane Bundesliga
Bavarezii zburdă în Bundesliga.

Bayern MunchenHarry KaneAleksandar PopovicEintracht FrankfurtArnaud Kalimuendo
Bayern Munchen a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, pe Eintracht Frankfurt, în etapa a 23-a din Bundesliga.

Bavarezii au făcut repede 2-0, marcând prin Aleksandar Popovic în minutul 16 şi prin golgheterul Harry Kane, în minutul 20. 

Harry Kane a reuşit dubla după pauză, în minutul 68, şi meciul părea jucat la 3-0. 

Bayern - Eintracht 3-2 cu emoții după 3-0

Însă Eintracht a redus din diferenţă, în minutul 77, când Jonathan Burkardt a transformat un penalty, pentru ca în minutul 86 să se apropie periculos de gazde, după golul lui Arnaud Kalimuendo, din minutul 86.

Elevii lui Vincent Kompany au rezistat însă şi Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt s-a încheiat 3-2.

Clasamentul din Bundesliga

În ierarhia Bundesligii, Bayern e prima, ajungând la 60 de puncte, cu 85 de goluri marcate în 23 de etape! 

Eintracht se află momentan pe locul 7, cu 31 de puncte.

Alte rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 23-a din Bundesliga: FC Koln – Hoffenheim 2-2, Union Berlin – Bayer Leverkusen 1-0, Wolfsburg – Augsburg 2-3.

