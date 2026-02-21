Bayern Munchen a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, pe Eintracht Frankfurt, în etapa a 23-a din Bundesliga.

Bavarezii au făcut repede 2-0, marcând prin Aleksandar Popovic în minutul 16 şi prin golgheterul Harry Kane, în minutul 20.

Harry Kane a reuşit dubla după pauză, în minutul 68, şi meciul părea jucat la 3-0.

Bayern - Eintracht 3-2 cu emoții după 3-0

Însă Eintracht a redus din diferenţă, în minutul 77, când Jonathan Burkardt a transformat un penalty, pentru ca în minutul 86 să se apropie periculos de gazde, după golul lui Arnaud Kalimuendo, din minutul 86.

Elevii lui Vincent Kompany au rezistat însă şi Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt s-a încheiat 3-2.