Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 26 septembrie 2025, Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 (marcatori: Samuel Teles, Juraj Badelj / Alexandru Musi, Alexandru Pop).

Steven Nsimba (29 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat derby-ul de pe Arena Națională, care poate schimba liderul la finele acestei etape.

Steven Nsimba: ”Cel mai periculos adversar suntem noi înșine”

Învingătoarea va încheia etapa pe primul loc, iar un rezultat de egalitate i-ar ajuta pe olteni să-și păstreze fotoliul de lider.

„Este un meci mare, cu mare rivalitate. Important va fi să învingem, asta vrem să facem, să câștigăm 3 puncte.

(...)

Cel mai periculos oponent pentru noi suntem noi. Avem mulți adversari, dar dacă jucăm bine, nu cred că ne pot bate mulți. Am arătat și în Europa, și în competiția internă", a spus atacantul Craiovei.

Statistica e de partea Craiovei

Începând cu anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 25 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în SuperLigă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 13 dispute directe din campionat.