Fotbalistul român Alexandru Băluţă, ultima dată la FCSB, a debutat în Major League Soccer (MLS), sub culorile echipei Los Angeles FC, care a învins-o pe Toronto FC cu scorul de 2-0, miercuri, pe teren propriu.

Băluţă a fost introdus pe teren în minutul 76 al partidei, în locul lui Jeremy Ebobisse, autorul primului gol al meciului (13).

Frankie Amaya (69) a marcat celălalt gol al californienilor, care au ratat şi un penalty, prin venezueleanul David Martinez (60).

Sofascore l-a notat pe Băluță pentru sfertul de oră jucat cu 6.3, cea mai mică notă din întreaga echipă Los Angeles FC!

Ocazie pentru Băluță în finalul partidei Los Angeles FC - Toronto FC 2-0



Băluţă, care a fost rezervă la meciul cu St Louis City şi a disputat o partidă pentru echipa secundă a californienilor, a avut o ocazie bună de a marca în finalul partidei, dar portarul a apărat.

