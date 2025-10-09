Fotbalistul român Alexandru Băluţă, ultima dată la FCSB, a debutat în Major League Soccer (MLS), sub culorile echipei Los Angeles FC, care a învins-o pe Toronto FC cu scorul de 2-0, miercuri, pe teren propriu.
Băluţă a fost introdus pe teren în minutul 76 al partidei, în locul lui Jeremy Ebobisse, autorul primului gol al meciului (13).
Frankie Amaya (69) a marcat celălalt gol al californienilor, care au ratat şi un penalty, prin venezueleanul David Martinez (60).
Sofascore l-a notat pe Băluță pentru sfertul de oră jucat cu 6.3, cea mai mică notă din întreaga echipă Los Angeles FC!
Ocazie pentru Băluță în finalul partidei Los Angeles FC - Toronto FC 2-0
Băluţă, care a fost rezervă la meciul cu St Louis City şi a disputat o partidă pentru echipa secundă a californienilor, a avut o ocazie bună de a marca în finalul partidei, dar portarul a apărat.
LAFC ocupă locul al treilea în Conferinţa de Vest a ligii profesioniste nord-americane de fotbal, cu 59 de puncte (32 de jocuri), fiind devansată de San Diego FC, 60 p (33 j), şi de Vancouver Whitecaps, 60 p (32 j).
Hugo Lloris s-a dus direct la Alex Băluță după meci. Gestul făcut de francez
După victoria anterioară a lui LAFC cu 1-0 în fața celor de la Atlanta, în etapa a 35-a din MLS, Băluță a coborât pe teren pentru a-i felicita pe colegi.
Acolo a avut parte de un moment special. Hugo Lloris, campion mondial cu Franța în 2018, l-a luat în brațe și i-a spus câteva cuvinte de încurajare, gest surprins într-o fotografie pe care românul a postat-o pe Instagram.
Băluță, cotat la 900.000 de euro pe Transfermarkt, vine după un sezon consistent la FCSB, unde a bifat 45 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive, contribuind la câștigarea titlului.
În total, el a strâns 81 de partide și 13 goluri pentru campioana României.
Foto: Los Angeles Football Club