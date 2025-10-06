Fostul internațional Florin Bratu (45 de ani), numit la cârma lui CS Dinamo pe 5 august 2024, l-a remarcat pe Steven Nsimba, atacantul francez al Universității Craiova, chiar dacă acesta a intrat pe parcursul meciului cu FCSB, pierdut de olteni, scor 0-1.



Introdus în minutul 67 în locul lui Ștefan Baiaram, Nsimba a arătat calități care l-au convins pe "Bratone" că locul său este în primul 11 al formației antrenate de Mirel Rădoi.



"Câștigă duelurile pe ambele faze"

Chiar dacă nu a reușit să marcheze, evoluția sa a fost suficientă pentru ca Bratu să-l laude public. "Din punctul meu de vedere, Nsimba trebuie să joace meci de meci! Este extrem de percutant și este un atacant care câștigă pe ambele faze duelurile, ceea ce este extrem de rar, cel puțin la noi în campionat", a transmis Florin Bratu, potrivit Digisport.



Analiza fostului selecționer a continuat, punctând și alte atuuri ale vârfului francez: "Plus că a marcat și foarte multe goluri. Eu cred că are și o lovitură foarte bună de cap. Face diferența!", a mai spus acesta.



Steven Nsimba are cifre bune în acest sezon pentru Universitatea Craiova, reușind să marcheze 7 goluri și să ofere două pase decisive în cele 15 meciuri jucate.

