CFR Cluj s-a impus cu 2-1 în fața Petrolului, într-un meci din runda 28 a Superligii jucat la Cluj.

Ardelenii au marcat prin Korneica (62') și Biliboc (81'), în timp ce oaspeții au punctat prin Papp (71').

Gol senzațional înscris de Biliboc

Echipa lui Daniel Pancu avea nevoie disperată de gol pentru a bifa victoria care să o apropie și mai mult de play-off, iar Lorenzo Biliboc a reușit să înscrie cu o execuție senzațională.

Fotbaistul de 19 ani a intrat în care după ce a primit pasă de la Aly Abeid și a trimis un șut direct în vinclul porții Petrolului.

Portarul Bălbărău nu a avut nicio șansă la șutul excelent al lui Biliboc, șut care a făcut diferența în final.