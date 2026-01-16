Darius Olaru (27 de ani) se așteaptă ca FCSB să fie pusă în dificultate de calitatea gazonului la meciurile din deplasare din Superliga României.

Darius Olaru, mesaj înainte de FC Argeș - FCSB

Campioana en-titre s-a antrenat în pauza de iarnă în Antalya, unde sunt condiții superioare, iar la revenirea în țară este de așteptat să se confrunte cu gazon înghețat sau tare.

Roș-albaștrii vor disputa primul meci oficial din 2026 la Mioveni, împotriva grupării FC Argeș. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT de către Sport.ro, astăzi, de la ora 20:00.

Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a afirmat că se așteaptă ca el și coechipierii săi să fie puși în dificultate, în general, de calitatea gazonului la confruntările din deplasare.

Totuși, liderul campioanei en-titre a susținut că elevii lui Elias Charalambous trebuie să se acomodeze și să dea totul pentru a obține victoria. El consideră duelul cu FC Argeș un prim test foarte bun de la reluarea campionatului.

Olaru: „Cu siguranță că vor fi probleme”

„Cu siguranță că vor fi probleme din acest punct de vedere (n.r.- al terenurilor înghețate din țară), pentru că ne-am obișnuit (n.r.- în Antalya). O să fie terenuri dificile mai ales în deplasare. Mi-aș dori ca fiecare teren din deplasare să fie ca terenul de acasă de la noi.

Asta este! Nu se poate, dar trebuie să dăm totul, să ne acomodăm la starea gazonului și la ora meciului să fim dispuși să dăm totul pe teren și să obținem victoria.

Da, meciul cu FC Argeș este un bun test. Ei stau bine în clasament. Și ei își doresc, cred eu, să prindă play-off-ul. Va fi un meci interesant și sper eu să fim pregătiți să câștigăm meciul”, a declarat Darius Olaru.

FC Argeș ocupă locul 5 în Superliga României cu 34 de puncte. FCSB se află pe poziția a 9-a, la 4 „lungimi” distanță. Cele două grupări vor disputa prima partidă din campionat în 2026.

