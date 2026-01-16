Cotat la 850.000 de euro de site-urile de specialitate, Tavi Popescu este departe de fotbalistul care impresiona în primele sezoane la gruparea roș-albastră.



În 2022, la doar 19 ani, era estimat de Transfermarkt la 4 milioane de euro, cotă la care s-a menținut până în 2023, când a început căderea în gol a decarului.



Budescu știe ce trebuie să facă FCSB cu Tavi Popescu: ”De aici pornesc toate”



Constantin Budescu, fost jucător la FCSB, semnalează că toate problemele lui Tavi Popescu pleacă de la faptul că fotbalistul nu reușește să-și treacă numele pe tabela de marcaj.



Mai mult decât atât, Budescu susține că roș-albaștrii ar trebui să-l cedeze sub formă de împrumut pe Tavi Popescu, fie pentru un an, fie pentru șase luni, ca să-și recapete forma.



”Probabil sunt jucători care au același anturaj sau chiar mai prost și nu fac lucrurile atât de în regulă cum ar trebui să le facă, dar au rezultate când intră în teren. La el problema e că nu are reușite și de aici pornesc toate.



Important pentru el e să joace. Am văzut că a fost vorba să plece. Cred că îi prindea bine un transfer sau un împrumut de 6 luni sau un an ca să își revină, după care să se întoarcă și să joace la FCSB.



E un tânăr care are multe de arătat în fotbal”, a spus Constantin Budescu, potrivit fanatik.

