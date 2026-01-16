Patronul campioanei României a condiționat prelungirea contractului lui Mihai Popescu (32 de ani), scadent în vară, de revenirea acestuia la ortodoxie, după ce apărătorul a trecut la cultul penticostal. Latifundiarul din Pipera susține că discuția nu este despre forțarea jucătorului, ci despre o revenire la „normalitate” din punctul său de vedere, invocând canoanele bisericești.



„Eu nu am spus că să-și schimbe religia ca să îi prelungesc contractul. Eu am spus să-și respecte religia lui, nu să o schimbe. Am musulmani în echipă, am, nu? Treaba lor. Dar dacă tu ai o religie și o schimbi, e ceva care nu e în regulă cu tine. Să revină la religia lui și îi prelungesc contractul. Nu să o schimbe, să o facă pe care e a lui. Botezul tău nu ți-l ia nimeni. Este o credință și un botez, după cum spune Sfântul Apostol Pavel”, a spus Gigi Becali la PrimaSport.



„Tu aduci 20.000 în casă, ea 3.000! E mai puternică decât tine?”



Gigi Becali a povestit că fotbalistul i-ar fi mărturisit că a făcut pasul spre noul cult religios pentru a avea liniște în familie, soția sa fiind cea care a insistat.



„Eu am avut o discuție cu el, că de aia se întâmplă belelele astea cu el. Eu am avut o discuție cu el, l-am apreciat pe el. M-am gândit, băiat înalt, băiat frumos, talentat, bani face. Și mi-a zis, cuminte băiat, mie îmi place mult de el. Și mi-a zis «ce să fac bre', nea Gigi, dacă ea e mai puternică decât mine?». Atunci am zis săracul băiat, nu îi mai zic nimic. Adică e mai puternică nevasta lui ca el? Că lui nu îi convine. El a făcut ca să aibă pace în casă. Adică cum, bă, tu ca să ai pace în casă... Nici măcar convins nu e. A făcut-o așa, la mișto, ca să aibă pace în casă. Trebuia să o iei tu să o botezi ortodox pe ea. Dar e mai puternică ea. E doctoriță. Păi bă, ești fotbalist, aduci în casă 20.000 de euro pe lună, ea aduce 3.000. Aduci și bani mai mulți decât ea de 5 ori, mai înalt și mai frumos bărbat ești, e mai puternică ea decât tine? Cum să fie, ești nebun?”, a mai spus Becali.



Mihai Popescu se află în prezent în proces de recuperare după o accidentare serioasă la genunchi, suferită în partida România - Austria (1-0). Staff-ul medical al celor de la FCSB anticipează revenirea sa pe gazon în aproximativ o lună și jumătate.

