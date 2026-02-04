Fundașul Marian Huja s-a transferat în vara trecută de la Petrolul Ploiești. Apărătorul cu dublă cetățenie, română și portugheză, a părăsit clubul de pe ”Ilie Oană” și a decis să semneze cu Pogon Szczecin. În Polonia, Huja are un contract valabil pentru două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

Apărătorul era jucătorul Petrolului Ploiești încă din toamna anului 2020, spera la o carieră în afara României, cu realizări, dar iată că acum a decis să revină în Supeliga!

Fundașul Marian Huja nu a acceptat situația de la Pogon Szczecin

Marian Huja a stârnit interes și în rândul echipelor din Superliga României înaintea mutării în Polonia. Una dintre echipele care s-au interesat de Huja a fost Dinamo, însă oferta ”câinilor roșii” de la acea vreme nu s-a ridicat la pretențiile ploieștenilor.

Clubul Petrolul a încasat aproximativ 400.000 de euro în urma vânzării lui Huja, sumă ce cuprinde și bonusurile. În primă fază, când s-a făcut acordul, clubul din Ploiești a încasat 300.000 de euro.

Acum el va reveni în România, dar nu la Petrolul, fiind discuții cu privire la semnarea unui acord cu CFR Cluj.

Bizar: Marian Huja, trecut pe bancă la Pogon Szczecin după schimbarea antrenorului

Sport.ro a aflat că Marian Huja a decis să revină în România pentru a prinde cât mai multe minute, pentru a putea juca, să nu piardă ritmul, după ce a fost trecut pe bancă de noul antrenor, Thomas Thomasberg, la Pogon Szczecin. Simțea că nu mai poate juca la fel de mult ca până acum, ci doar în câteva meciuri până la finalul sezonului. Nemulțumit, el a anunțat că nu vrea să fie doar varianta care poate intra de pe bancă, mai ales că în mandatul antrenorului trecut a evoluat constant.

Echipa din Polonia nu are ce face și se conformează, decizând să îl cedeze, iată, pe Marian Huja chiar definitiv, fie că este vorba de o cedare pe perioadă determinată de timp în primă fază, până în vara anului 2026, iar apoi să fie activată o clauză de transfer definitv.

Fundașul începuse bine experiența din Polonia

Până la un punct, avea evoluții excelente în Polonia, la Pogon Szczecin, pentru care a adunat 16 meciuri, 15 în campionat, iar un duel a fost bifat în Cupa Poloniei. De cele mai multe ori a fost titular și chiar integralist, iar până acum a marcat de două ori și o pasă decisivă, toate în campionat.

În ultimele două meciuri din campionat, Huja a fost doar rezervă pentru Pogon Szczecin.

