Compania Națională de Investiții a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, începerea efectivă a lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin”.

Start lucrărilor pentru stadionul „Nicolae Dobrin”, casa așteptată de FC Agreș

Viitoarea casă a formației FC Argeș are un termen de execuție de 26 de luni. Constructorul urmează, în perioada următoare, să organizeze șantierul, să aducă utilajele și să amenajeze platforma necesară desfășurării lucrărilor pentru noua arenă.

„Start oficial pe șantier!

Astăzi, la ora 11:00, Compania Națională de Investiții a predat amplasamentul asocierii Construcții Erbașu (Leader), Terra Gaz Construct SRL în prezența furnizorilor de utilități. Acesta este momentul care marchează începerea efectivă a lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin”.

Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților CNI, ai constructorului și ai autorităților locale.

Contractul are un termen de execuție de 26 de luni iar în perioada următoare constructorul va organiza șantierul, va mobiliza utilajele și va amenaja platforma necesară desfășurării lucrărilor.

Acesta este primul pas concret spre un stadion modern, construit la standarde internaționale, demn de istoria și suporterii săi, pe locul arenei care a scris istorie și a purtat numele legendarului Nicolae Dobrin.



Construim pentru oameni, pentru comunități și pentru viitor!”, a transmis Compania Națională de Investiții, pe Facebook.