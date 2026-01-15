GALERIE FOTO Au început lucrările pentru stadionul de 100 de milioane de euro din Superligă!

Au început lucrările pentru stadionul de 100 de milioane de euro din Superligă! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lucrările pentru arena de 100 de milioane de euro din Superliga României au început oficial astăzi. 

Compania Națională de Investiții a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, începerea efectivă a lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin”.

Start lucrărilor pentru stadionul „Nicolae Dobrin”, casa așteptată de FC Agreș

Viitoarea casă a formației FC Argeș are un termen de execuție de 26 de luni. Constructorul urmează, în perioada următoare, să organizeze șantierul, să aducă utilajele și să amenajeze platforma necesară desfășurării lucrărilor pentru noua arenă. 

„Start oficial pe șantier! 

Astăzi, la ora 11:00, Compania Națională de Investiții a predat amplasamentul asocierii Construcții Erbașu (Leader), Terra Gaz Construct SRL în prezența furnizorilor de utilități. Acesta este momentul care marchează începerea efectivă a lucrărilor la stadionul „Nicolae Dobrin”.

Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților CNI, ai constructorului și ai autorităților locale.

Contractul are un termen de execuție de 26 de luni iar în perioada următoare constructorul va organiza șantierul, va mobiliza utilajele și va amenaja platforma necesară desfășurării lucrărilor.

Acesta este primul pas concret spre un stadion modern, construit la standarde internaționale, demn de istoria și suporterii săi, pe locul arenei care a scris istorie și a purtat numele legendarului Nicolae Dobrin.

Construim pentru oameni, pentru comunități și pentru viitor!”, a transmis Compania Națională de Investiții, pe Facebook.  

Așteptarea a luat sfârșit

Stadionul celor de la FC Argeș a fost demolat la finalul sezonului 2022-2023, după ce echipa a retrogradat în Liga 2. De atunci, piteștenii joacă la Mioveni. 

100 milioane de euro va costa arena care va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi de categorie UEFA 4, putând, să găzduiască și meciuri internaționale.

Facilitățile stadionului care urmează să fie construit în Pitești:

  • panouri solare
  • stații de încărcare pentru mașinile electrice
  • spații comerciale
  • 14 loje
  • 70 de locuri pentru mass-media
  • o sală multifuncțională pentru celelalte secții sportive ale clubului
  • în jur de 550 de locuri de parcare
  • terenurile pentru juniori vor fi relocate în spatele noii construcții
  • construcția va avea 70.170 mp, din care peste 10.000 mp vor fi destinați locurilor de parcare
