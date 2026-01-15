Darius Olaru (27 de ani) a vorbit deschis despre relația sa de prietenie cu Adrian Șut (26), plecat recent de la FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro.

Darius Olaru, detalii despre relația cu Adrian Șut

Cei doi mijlocași au fost colegi de cameră și au evoluat împreună din 2020, perioadă în care au cucerit de două ori Superliga și Supercupa României și au obținut victorii spectaculoase în Europa League.

Olaru a dezvăluit că amândoi nu vorbeau decât rar la telefon în camere. Cei doi prieteni buni se contrau doar când se uitau la „El Clasico”, Olaru ținând cu Real Madrid, iar Șut cu Barcelona.

Olaru: „În Italia țineam amândoi cu Inter”

„(n.r. – Cine adormea primul?) Eu. Tot eu mă și trezeam primul. (n.r. – Sforăia vreunul?) Nu. (n.r. – Cine era mai uituc și împrumuta lucruri de la celălalt?) Eu. (n.r. – Cine punea muzica mai tare?) Tot eu. (n.r. – Cine vorbea mai mult la telefon?) Nu prea vorbeam niciunul la telefon.

(n.r. – Vă contrați, ca fani, la derby-uri internaționale?) Da, el era cu Barcelona, iar eu eram cu Real. În Italia țineam amândoi cu Inter, iar în Anglia susțineam cam aceleași echipe. Doar când venea El Clasico ne contram”, a povestit Darius Olaru, despre relația cu Adrian Șut.

