Cele două echipe își dau întâlnire la Mioveni, pe stadionul ”Orășenesc”, în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României. Ultima confruntare dintre cele două a avut loc în august, când piteștenii s-au impus cu 2-0.



Mihai Toma, declarație în forță înainte de FC Argeș - FCSB: ”Avem de recuperat”



Mihai Toma, puștiul-revelație de la campioana en-titre, a explicat că FCSB are multe puncte de recuperat după un start extrem de slab de sezon.



FCSB nu vede, astfel, decât o victorie la Pitești. Iar Toma a punctat că nu mai contează nici starea gazonului și nici câte grade vor fi în ziua partidei.



”Nu cred că ar fi o problemă pentru noi starea gazonului și nici temperatura. Mai ales de terenuri nu putem vorbi pentru că jucăm pe orice teren. Fiecare meci e important pentru noi.



Trebuie să jucăm fiecare meci la trei puncte, să aducem victorii și să terminăm sezonul regulat cât mai sus. Avem puncte de recuperat, este o presiune. E un timp scurt, nu mai e nimic de pierdut. Trebuie să câștigăm majoritatea meciurilor.



FC Argeș are o echipă foarte bună. Să vedem după plecarea lui Caio ce ne așteaptă. Dar din ce i-am urmărit, au echipă foarte bună. Mai ales ca nou-promovată, au legat multe victorii la rând”, a spus Mihai Toma pentru eAD.



Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Toma a bifat 16 apariții în Superliga și una în Europa League (un gol). În preliminariile UCL și UEL, dar și în Supercupa României a fost pe bancă.

