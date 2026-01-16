Cele două echipe își dau întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc la Mioveni pe stadionul ”Orășenesc”.



Este prima confruntare din anul 2026 în campionatul României. A fost pauză pentru echipele din Superliga de Crăciun și Revelion, care au revenit însă la treabă la începutul anului, fiecare în diverse stagii de pregătire.



FC Argeș - FCSB, LIVE TEXT de la 20:00 | Revine Superliga!



În clasament, FC Argeș se află pe poziția a cincea cu 34 de puncte. Echipa lui Bogdan Andone a bifat 10 victorii, patru rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



De cealaltă parte, FCSB ocupă locul 9 în clasament cu 31 de puncte. În 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous are opt victorii, șapte remize și șase eșecuri.



