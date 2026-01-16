Prima mutare efectuată de campioana en-titre este Andre Duarte, fundașul central portughez care este cotat de site-urile de specialitate la 800.000 de euro. El a venit liber de contract la FCSB după ce s-a despărțit de formația maghiară Ujpest.

Al doilea transfer pe care FCSB îl pregătește este cel al lui Ofri Arad. VEZI AICI portretul israelianului realizat de jurnalistul Sport.ro Alexandru Stănilă.

MM Stoica anunță o nouă vedetă la FCSB: ”E peste ce avem”

Despre Andre Duarte, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să puncteze faptul că e peste stoperii pe care cipriotul Elias Charalambous îi are la dispoziție în clipa actuală în lot.

Declarațiile lui MM Stoica vin după ce oficialul FCSB l-a văzut pe Duarte doar la câteva antrenamente. Rămâne de văzut dacă lusitanul va confirma la gruparea roș-albastră.

”Andre Duarte e un fotbalist care pare că este peste ce aveam până la ora asta. E un fundaș central de un alt profil față de ce am avut, un jucător cu care construiești foarte ușor.



Nu vreau să vorbesc prea mult despre el, pentru că deocamdată îl avem de câteva zile și nu l-am văzut la niciun meci oficial jucând pentru noi.



Încă mai are nevoie de puțin timp, pentru că a avut o perioadă destul de lungă de inactivitate după ce și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest.



Dar arată foarte bine și pare că se potrivește în echipa asta”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.

Pentru postul de fundaș central în primul ”11”, Duarte se va lupta cu Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Daniel Graovac și Andrei Dăncuș.

