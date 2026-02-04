ANALIZĂ Carlos Alcaraz, o mașinărie de zdrobit recorduri

Carlos Alcaraz, o mașinărie de zdrobit recorduri Tenis
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Fenomenul” Alcaraz nu se oprește.

TAGS:
Novak Djokovicrafael nadalRoger FedererCarlos AlcarazAustralian Open
Din articol

Spaniolul a cucerit al șaptelea titlu de Grand Slam al carierei și i-a provocat lui Novak Djokovic prima înfrângere într-o finală de Australian Open, după 11 finale câștigate la Melbourne de sârb.

Îmbrățișarea de la final (VEZI AICI), pe Rod Laver Arena, a fost mai mult decât un gest de respect. S-a simțit ca simbolul unei predări de ștafetă. 

De la Djokovic, 38 de ani și 255 de zile, la Alcaraz, 22 de ani și 272 de zile. De la unul dintre ultimii mari ai unei ere, la jucătorul care nu mai reprezintă doar viitorul tenisului, ci prezentul său incontestabil.

Fiecare mare victorie a lui Alcaraz aduce cu sine un nou record de precocitate. Murcianul a ajuns deja la 25 de titluri în carieră, iar statistica devine tot mai greu de ignorat.

Cel mai tânăr câștigător al tuturor celor patru Grand Slam-uri

Odată cu triumful de la Melbourne, Alcaraz a intrat în clubul extrem de select al jucătorilor care au câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam. Doar opt tenismeni reușiseră asta în istorie. În ultimele decenii, doar Agassi și „Big Three”.

Diferența este vârsta. Alcaraz a reușit performanța la 22 de ani și 272 de zile, spulberând recordul deținut de Rafael Nadal, care avea 24 de ani și 101 zile. Djokovic, pentru comparație, a bifat acest obiectiv după 29 de ani.

Cel mai tânăr jucător cu șapte titluri de Grand Slam

Recordul lui Bjorn Borg cade, la rândul său. Suedezul ajunsese la șapte trofee majore la 23 de ani și patru zile. Alcaraz face acest lucru cu aproape un an mai devreme. La aceeași vârstă, Nadal avea șase Grand Slam-uri, Federer două, iar Djokovic doar unul!

În ierarhia all-time a erei Open, Alcaraz urcă deja pe locul 9, la egalitate cu John McEnroe și Mats Wilander.

Procentajul său în finale de Grand Slam este uluitor. Alcaraz a câștigat șapte din opt finale jucate, adică 87,5%. Niciun alt mare campion nu se apropie. 

Sampras, următorul din clasament, are 77,78%. Chiar și cu un eventual eșec la următoarea finală, Alcaraz ar rămâne lider la acest capitol.

Spaniolul a urcat și pe locul patru all-time la puncte ATP, cu 13.650, peste recordul lui Andy Murray. Mai departe se află doar „Big Three”. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
ARTICOLE PE SUBIECT
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Alcaraz, aplaudat de Nadal, după un punct uluitor câștigat în finala cu Djokovic: spectacol deplin în Arena Rod Laver
Alcaraz, aplaudat de Nadal, după un punct uluitor câștigat în finala cu Djokovic: spectacol deplin în Arena Rod Laver
Ofertă cu bani frumoși din Germania! Mijlocașul va putea juca în Bundesliga
Ofertă cu bani frumoși din Germania! Mijlocașul va putea juca în Bundesliga
ULTIMELE STIRI
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Barcelona, anunț major: așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1999!
Barcelona, anunț major: așa ceva nu s-a mai întâmplat din 1999!
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare”

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile



Recomandarile redactiei
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
Performanță extraordinară pentru un antrenor român! Este în semifinalele Cupei Elveției cu echipa din liga a doua
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
„Am vorbit cu Darren Cahill și mi-a spus asta” John McEnroe dezvăluie ce s-a întâmplat între antrenorul australian și italianul Sinner
AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător
AC Milan s-a apropiat la 5 puncte de Interul lui Chivu, dar Allegri face un anunț surprinzător
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Ianis Hagi, titular ACUM în Cupa Turciei! Alanyaspor este neînvinsă în faza grupelor
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Steaua - Dinamo ACUM în Ghencea, GOOOOOL în secunda 12! Cealaltă variantă din ”Eternul derby” al fotbalului românesc
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Nadal și Alcaraz au răpus un dublu valoros la Paris. Rafa s-a simțit ca acasă și a sporit suspansul în privința probei de simplu de la JO 2024
Nadal și Alcaraz au răpus un dublu valoros la Paris. Rafa s-a simțit ca acasă și a sporit suspansul în privința probei de simplu de la JO 2024
Îngrijorare în echipa de tenis a Spaniei! Rafael Nadal și-a anulat antrenamentul de joi
Îngrijorare în echipa de tenis a Spaniei! Rafael Nadal și-a anulat antrenamentul de joi
„Încă nu sunt un mare campion” Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
„Încă nu sunt un mare campion” Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

„Am dormit cu ea. M-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură!”. Ce s-a întâmplat, în miez de noapte, la Desafio

protv „Am dormit cu ea. M-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură!”. Ce s-a întâmplat, în miez de noapte, la Desafio

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!