Spaniolul a cucerit al șaptelea titlu de Grand Slam al carierei și i-a provocat lui Novak Djokovic prima înfrângere într-o finală de Australian Open, după 11 finale câștigate la Melbourne de sârb.



Îmbrățișarea de la final (VEZI AICI), pe Rod Laver Arena, a fost mai mult decât un gest de respect. S-a simțit ca simbolul unei predări de ștafetă.



De la Djokovic, 38 de ani și 255 de zile, la Alcaraz, 22 de ani și 272 de zile. De la unul dintre ultimii mari ai unei ere, la jucătorul care nu mai reprezintă doar viitorul tenisului, ci prezentul său incontestabil.



Fiecare mare victorie a lui Alcaraz aduce cu sine un nou record de precocitate. Murcianul a ajuns deja la 25 de titluri în carieră, iar statistica devine tot mai greu de ignorat.



Cel mai tânăr câștigător al tuturor celor patru Grand Slam-uri



Odată cu triumful de la Melbourne, Alcaraz a intrat în clubul extrem de select al jucătorilor care au câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam. Doar opt tenismeni reușiseră asta în istorie. În ultimele decenii, doar Agassi și „Big Three”.



Diferența este vârsta. Alcaraz a reușit performanța la 22 de ani și 272 de zile, spulberând recordul deținut de Rafael Nadal, care avea 24 de ani și 101 zile. Djokovic, pentru comparație, a bifat acest obiectiv după 29 de ani.

